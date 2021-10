PS questiona ministra da Saúde sobre visitas a jovens internados em psiquiatria de Lisboa

O PS pediu esta quarta-feira esclarecimentos à ministra da Saúde sobre a proibição de visitas aos internados no serviço de adolescentes e jovens adultos do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, com contactos apenas permitidos através de janelas fechadas.

Esta pergunta formal dirigida a Marta Temido é encabeçada pela deputada socialista Telma Guerreiro, sendo também assinada pela vice-presidente da Assembleia da República Edite Estrela, pelo líder da JS, Miguel Costa Matos, e por Hortense Martins, Sónia Fertuzinhos, Alexandra Tavares de Moura, Elza Pais, Bruno Aragão, Ivan Gonçalves, Diogo Leão, Fernando Anastácio, entre outros.

A pergunta vem no seguimento de uma notícia do PÚBLICO que denunciou que durante mais de um ano e meio as visitas no Serviço Partilhado de Adolescentes e Jovens Adultos do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa eram feitas através de janelas fechadas com os pais e familiares na rua e os jovens do lado de dentro do edifício.

A presidente do Conselho de Administração afirmou que desconhecia esta situação que apelidou de “descabida e palerma, uma falta de senso”.

Para este grupo de deputados do PS, o país está perante um assunto que “merece esclarecimento”, designadamente no sentido de se saber se o Ministério da Saúde “está em condições de esclarecer a preocupação exposta”.

Em caso afirmativo, estes deputados querem saber que medidas o Ministério da Saúde tomou “para mitigar a situação” naquele serviço psiquiátrico, sendo que a partir do dia 7 de Outubro passaram a ser permitidas visitas presenciais mediante pré-marcação.

“Que mecanismos de monitorização existem entre a tutela e os hospitais que permitam introduzir alterações nos procedimentos a tempo de evitar dificuldades aos utentes e aos seus familiares? Se não existem estes mecanismos, está a tutela a ponderar introduzi-los?”, questiona-se ainda.