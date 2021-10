Proposta orçamental não contempla aumento do Complemento Solidário para Idosos

Antevisão é de ligeira subida no Complemento Solidário para Idosos e maior no Rendimento Social de Inserção.

O Orçamento do Estado 2022 continua sem prever a subida do Complemento Solidário para Idosos (CSI), que é suposto elevar-se ao limiar da pobreza, retomando o seu sentido original, como está no Programa de Governo.