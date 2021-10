Pedido de libertação do número dois de Rendeiro avaliado amanhã no Supremo Tribunal de Justiça

Defesa de Paulo Guichard alega que a prisão é ilegal porque ainda está pendente uma reclamação para o Tribunal Constitucional. O ex-administrador do BPP foi detido para cumprir uma pena de quatro anos e oito meses por crimes de falsidade informática e de um crime de falsificação de documento agravada, no âmbito do processo relacionado com a adulteração da contabilidade do banco.