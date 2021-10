“Não houve clarificação completa” do incidente do Queimódromo. Visitas hospitalares só com certificado ou teste negativo

As notícias desta terça-feira, dia 12 de Outubro, sobre a pandemia de covid-19 em Portugal e no mundo. O país registou mais oito mortes por covid-19 e 719 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

O antigo coordenador da task force da vacinação contra a covid-19 afirmou esta terça-feira que, enquanto esteve nessas funções, “não houve uma clarificação completa” do incidente com vacinas no Queimódromo no Porto, que levou ao encerramento do centro.

“De facto, até ao fim do processo de vacinação, enquanto a task force esteve em funções, não houve clarificação completa, essencialmente, porque é que fomos avisados tardiamente” do incidente verificado em Agosto naquele centro de vacinação, afirmou Gouveia e Melo na Assembleia da República.

Em 12 de Agosto, a actividade no centro de vacinação do Queimódromo, no Porto, foi suspensa, depois de detectada uma alegada falha na cadeia de refrigeração de cerca de 1000 vacinas, não chegando depois a reabrir devido à diminuição do ritmo de vacinação.

Visitas hospitalares apenas com certificado digital ou teste negativo

Quem visitar um doente internado ou acompanhar um utente nos serviços do SNS vai ter de apresentar o certificado digital um resultado negativo de um teste à covid-19, segundo uma orientação da Direcção-Geral da Saúde esta terça-feira divulgada.

Na orientação “Covid-19: Acompanhantes e Visitas nas Unidades Hospitalares”, esta terça-feira actualizada, a DGS refere que “a elevada cobertura vacinal contra a covid-19 atingida em Portugal, bem como a contínua e adequada organização dos circuitos de utentes nas unidades hospitalares e a implementação efectiva das medidas de prevenção e controlo de infecção, permitem respeitar o direito à visita e ao acompanhamento dos utentes nos serviços do SNS”.

Mais de 8,8 milhões de portugueses já têm a vacinação completa

Mais de 8,8 milhões de pessoas já têm a vacinação completa em Portugal (85%), sendo a região norte do continente aquela onde existe maior quantidade de população totalmente vacinada (87%), divulgou esta terça-feira a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório semanal da DGS sobre a vacinação, que contabiliza a vacinação desde 27 de Dezembro de 2020 até ao último domingo, a região do Algarve é a única com uma taxa de vacinação completa abaixo dos 80% (79%).

Resposta inicial do Reino Unido à covid-19 foi “um falhanço de saúde pública”

A decisão do Governo britânico de não impor um confinamento nas primeiras semanas da pandemia de covid-19 — em Fevereiro e Março de 2020 — “foi um dos maiores falhanços de saúde pública na História do Reino Unido, e custou milhares de vidas”, conclui um relatório elaborado por duas comissões parlamentares.

Segundo o documento, a resposta aos primeiros casos, a partir de 31 de Janeiro de 2020, teve como referência um cenário de pandemia de gripe, a conselho do grupo de cientistas que o Governo britânico costuma ouvir em situações de emergência.

No relatório divulgado esta terça-feira, os deputados das comissões de Saúde e de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Comuns (a câmara baixa do Parlamento britânico) salientam que o conselho inicial dos cientistas não foi contestado pelo Governo, o que revelou “um certo grau de pensamento de grupo” — um processo pelo qual o desejo de consenso leva à tomada de decisões erradas.