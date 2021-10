Demissão em bloco na Urgência de Psiquiatria do Porto

Depois de a coordenadora da Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto (UMPP), Márcia Mota, ter pedido a exoneração de funções na passada segunda-feira, foi a vez de os responsáveis de equipa daquele serviço apresentarem a demissão conjunta, no dia seguinte. Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) diz que está “a trabalhar” para tentar resolver o problema.

A informação está na edição desta quarta-feira do Jornal do Notícias, que já dera conta do pedido de demissão de Márcia Mota na edição do dia anterior. Segundo o diário portuense, as razões que levaram à situação actual prendem-se com a ausência de respostas da ARSN aos problemas de funcionamento do serviço, como “limitações na transferência dos doentes para o serviço de internamento de retaguarda de urgência do Hospital de Magalhães Lemos, no Porto, e a implementação dos critérios de referenciação para a UMPP”.

Ao JN, a ARSN garante que ainda não desistiu de manter Márcia Mota nas funções actuais, afirmando que “tem vindo a reunir e vai continuar a trabalhar com a coordenadora no sentido de se encontrar uma solução e de ver a possibilidade de se manter no cargo.”

A UMPP funciona nas instalações do Hospital de São João, mas depende directamente da ARSN, contando com a colaboração de oito unidades hospitalares, que ali colocam os profissionais necessários.