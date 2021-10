Viva Hergé!

Foi graças ao Hergé que li e comparei as traduções portuguesas e inglesas ao original francês: aprende-se muito sobre cada língua mas mais ainda sobre a relação - e a liberdade - entre elas.

Uma educação bilingue também tem vantagens. Era chato sair do colégio inglês às quatro da tarde, lanchar e, em vez de ir brincar, levar com três horas de explicações com uma professora portuguesa, a Dona Palmira, para fazer simultaneamente o ensino primário português e poder ser admitido a exame da 4.ª Classe.