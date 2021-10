O impasse entre progressistas e conservadores que ameaça os planos de Biden para os EUA

A votação da proposta para a renovação das infraestruturas foi adiada na Câmara dos Representantes devido a uma exigência da ala progressista. No Senado, a ala conservadora recusa-se a aprovar o histórico investimento na educação, saúde e combate às alterações climáticas. Neste Fogo e Fúria olhamos ainda para o papel do Supremo no novo ano judicial.

Subscreva o programa Fogo e Fúria no iTunes, SoundCloud, Spotify e outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

Para descobrir outros podcasts, subscreva a newsletter Subscrito, com novidades e recomendações para trazer nos ouvidos.