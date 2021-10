Homem mata várias pessoas em ataques com arco e flecha na Noruega

Um homem provocou várias vítimas mortais e feridos durante ataques com arco e flecha, nesta quarta-feira, na cidade de Kongsberg, na Noruega, revelaram fontes policiais citadas pela agência Reuters.

“O homem foi detido. Segundo a informação que temos neste momento, esta pessoa executou estas acções sozinha”, afirmou aos jornalistas o chefe da polícia Oeyvind Aas.

“Várias pessoas ficaram feridas e várias estão mortas”, acrescentou, recusando-se a fornecer mais detalhes sobre o número exacto de vítimas.

De acordo com a polícia, os ataques ocorreram numa “grande área” de Kongsberg, um município com cerca de 28 mil habitantes no sudeste da Noruega.

A ministra da Justiça e Segurança Pública norueguesa, Monica Maeland, já foi informada sobre os ataques e está a acompanhar a evolução do caso, revelou o Ministério.