Na corrida à vacinação, o Leste da Europa ficou para trás

Na União Europeia, 63,2% da população já está totalmente inoculada, segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC). Mas a administração das vacinas não ocorre de forma igual no continente: no Leste da Europa as taxas de vacinação são mais baixas, ao mesmo tempo que os casos e as mortes causadas pela covid-19 têm vindo a subir. Os especialistas e observadores apontam o dedo ao relaxamento das medidas durante o Verão, à desinformação e à desconfiança das populações – que têm comum o passado soviético.