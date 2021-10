Bruxelas propõe via verde para o comércio entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte

Comissão avançou com “soluções práticas e imaginativas” para responder aos desafios da aplicação do protocolo da Irlanda. Mas o modelo alternativo de Bruxelas não mexe nas regras contestadas pelo Governo de Londres.

A Comissão Europeia está disponível para criar uma espécie de “via verde” (Express Lane) para agilizar o fluxo de bens entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, reduzindo para metade a burocracia alfandegária e eliminando cerca de 80% dos controlos fitossanitários que são exigidos pela legislação europeia, de forma a facilitar a implementação do protocolo da Irlanda anexo ao acordo de saída do Reino Unido da UE.