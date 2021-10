Biden quer criar parques eólicos ao longo de quase toda a costa dos EUA

A administração Biden anunciou, nesta quarta-feira, um plano para desenvolver grandes parques eólicos ao longo de quase toda a costa dos Estados Unidos, desde o Maine à Califórnia.

O governo planeia realizar até sete leilões de energia eólica marítima nos próximos quatro anos, tendo ambições de estender a produção de energia eólica a áreas que ainda não foram desenvolvidas, tais como a costa da Califórnia e o Golfo do México, revelou um membro da administração Biden.

O anúncio surge numa altura em que o governo norte-americano procura fortalecer a indústria eólica como parte de um plano para enfrentar as alterações climáticas através da descarbonização do sector da energia até 2035.

O Gabinete de Gestão da Energia Oceânica dos EUA (BOEM, na sigla em inglês), uma divisão do Departamento do Interior que supervisiona as licenças para a produção de energia eólica marítima, irá estabelecer até sete contratos de locação até 2025 no Golfo do Maine, Golfo do México e na costa da Califórnia, Carolina do Norte e do Sul e Oregon, revelou a secretária do Interior Deb Haaland.

“Anseio pelo nosso futuro juntos e para permitir tanto progresso que seremos imparáveis”, acrescentou Deb Haaland.

No início deste ano, o Presidente Joe Biden estabeleceu uma meta de implantar 30 gigawatts de energia eólica marítima — o suficiente para abastecer dez milhões de habitações — até 2030. O BOEM, por sua vez, pretende analisar pelo menos 16 planos de projectos eólicos até 2025.

Segundo a Reuters, a implementação destes projectos seria extremamente rápida para um país que só permitiu o seu primeiro parque eólico offshore a uma escala comercial este ano.

Deb Haaland disse ainda que a administração Biden irá tomar uma decisão nas próximas semanas sobre aquele que seria o segundo maior projecto do país, o parque eólico South Fork de Orsted, entre Rhode Island e Long Island.