David Frost: “Ninguém quer uma guerra comercial. Preferíamos chegar a um acordo” com a UE

Secretário de Estado britânico do “Brexit” falou em exclusivo ao PÚBLICO sobre o diferendo com Bruxelas em relação à Irlanda do Norte e apelou ao apoio de Portugal, em nome da “aliança de longa data” com o Reino Unido.

Na véspera da divulgação das propostas da Comissão Europeia para agilizar a implementação do protocolo irlandês, anexo ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, David Frost, secretário de Estado para os assuntos do “Brexit”, escolheu Lisboa para pôr em cima da mesa as prioridades estratégicas do Governo de Boris Johnson para as negociações dos próximos dias.