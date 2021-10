STCP apresenta novos percursos para linhas afectadas por obras na ponte Luís I

As linhas 900, 901, 906 e 11M da STCP, que faziam habitualmente a travessias entre Porto e Gaia, iniciam, a partir desta quinta-feira, e durante o período de um ano, percursos alternativos devido às obras na Ponte Luís I.

Em comunicado, a Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) refere que após análise cuidada da situação juntamente com as autarquias de Porto e Vila Nova de Gaia, as soluções apresentadas, são as “melhores” para amenizar os efeitos causados por estas obras e viabilizar a mobilidade dos seus clientes, durante o período em que decorrerem os trabalhos.

De acordo com a Infraestruturas de Portugal (IP), o trânsito no tabuleiro inferior da Ponte Luís I vai encerrar a partir de quinta-feira para trabalhos de reabilitação que visam, entre outros, reparar um conjunto de anomalias já identificadas, a maioria das quais relacionada com a corrosão superficial de elementos metálicos e outras que venham a ser identificadas no decorrer das obras.

Devido ao encerramento daquela infra-estrutura, a linha 900, que faz a ligação entre a Cordoaria e Santo Ovídio, será desdobrada em duas variantes, uma oferecendo mobilidade em Gaia e outra no Porto. Esta alteração, assinala a STCP, não assegura, contudo, a ligação directa entre as duas margens.

Em alternativa, a operadora de transporte público propõe uma ligação Cordoaria - São Bento, sendo que no sentido São Bento, a linha que parte da Cordoaria, passa pela rua da Restauração, marginal do rio Douro, Rua Mouzinho da Silveira e Avenida D. Afonso Henriques, terminando em São em Bento.

No sentido Cordoaria, o 900 parte de São Bento, fazendo paragens na Calçada de Vandoma, Avenida D. Afonso Henriques, Rua Mouzinho da Silveira, marginal do rio Douro, Rua da Restauração, terminando na Cordoaria.

Do lado de Vila Nova de Gaia, a STCP propõe uma ligação Santo Ovídio - Ponte Luís I, sendo que no sentido Ponte Luís I, o transporte parte de Santo Ovídeo, fazendo o percurso habitual até final da Rua General Torres, e termina trajecto junto à Ponte.

No sentido Santo Ovídio, o percurso alternativo inicia-se na paragem junto à Ponte D. Luís I, seguindo viagem pela marginal de Gaia (Avenida Diogo Leite) até à Rua Cândido dos Reis. A partir do Largo dos Aviadores, retoma o percurso habitual até Santo Ovídio.

Como alternativa ao percurso desactivado da travessia da Ponte Luís I, a STCP sugere ainda que, no sentido Gaia-Porto, se faça o percurso pedonal pela Ponte Luís I, para aceder à Linha 403 (Campanhã - Casa da Música, via marginal do Rio Douro) na paragem Elevador dos Guindais, ou se dirijam a Mouzinho da Silveira

No sentido Porto - Gaia, deverão ser consideradas as mesmas alternativas, refere a operadora.

Nas linhas 901 (Trindade - Valadares) e 906 (Trindade - Madalena), as alterações introduzidas efectuam travessia pela Ponte do Infante.

No sentido Trindade-Valadares/Madalena, partem da Trindade, seguindo para São Bento, fazendo um desvio para Sé do Porto e Batalha (Duque Loulé), passando a efectuar o mesmo percurso das linhas 904 e 905 (travessia via Ponte do Infante).

Em Gaia, na Avenida da República, o percurso segue à direita na Rua Daniel Serrão, percorrendo depois a Rua General Torres, Rua do Jaú para retomar o percurso habitual na rotunda junto à estação ferroviária de General Torres (Via da Misericórdia).

No sentido Valadares/Madalena - Trindade, a ligação faz pelo percurso habitual até à rotunda junto à estação Ferroviária de General Torres, seguindo caminho pela Rua Luís de Camões, Alameda Serra do Pilar, Rua Gonçalves Zarco, Avenida D. João II e Ponte do Infante.

No Porto, segue o percurso das linhas 904 e 905, pela Duque Loulé, Alexandre Herculano, Batalha, Praça D. João I, Avenidas dos Aliados, terminando na Trindade.

Em alternativa ao percurso desactivado (General Torres - Ponte Luís I - Infante - Baixa), a STCP indica que em Gaia para a ligação entre General Torres e a marginal de Gaia (Ponte Luís I) pode efectuar-se transbordo para a linha 900

No Porto, no trajecto Mouzinho da Silveira a São Bento, as Linhas 500 ou 900.

Já a Linha 11M (Hospital São João-Coimbrões) passa a efectuar travessia pela Ponte do Infante, sendo que no Sentido Hospital São João-Coimbrões, o percurso será feito via Praça Almeida Garrett, Avenida D. Afonso Henriques, Rua Saraiva de Carvalho, Rua General Sousa Dias, Rua Alexandre Herculano, Ponte do Infante, Rua Gonçalves Zarco, Rua Rodrigues de Freitas, Avenida da República, Rua Daniel Serrão, Rua General Torres e continua com percurso normal.

No sentido contrário - Coimbrões-Hospital São João - o percurso será feito pela Rua de Jaú, Rua Luís de Camões, Alameda Serra do Pilar, Rua Gonçalves Zarco, Ponte do Infante, Rua das Fontainhas, Avenida Rodrigues de Freitas, Rua Duque de Loulé, Rua Alexandre Herculano, Praça da Batalha, Rua Santa Catarina, Passos Manuel, Praça D. João I e continua com percurso normal.

Em alternativa, ao percurso desactivado (Ponte Luís I/Porto, Ribeira) poderá utilizar-se a Linha 1M, com transbordo da Linha 11M nos Aliados.

Estes novos trajectos devem manter-se pelo período previsto para execução da empreitada, que é de cerca de um ano.