Casa Nova da Ajuda de Berço vai poder acolher 15 crianças com necessidades especiais

A Ajuda de Berço tem uma Casa Nava, inaugurada nesta quarta-feira na Rua Jorge Barradas, em Benfica. As instalações têm capacidade para 35 crianças desde o nascimento até aos 16 anos, estando preparadas para que 15 dessas crianças tenham necessidades especiais de acompanhamento e tratamento. O edifício está num terreno cedido pela Câmara Municipal de Lisboa e teve um custo de 2,3 milhões de euros.

O novo espaço da associação de solidariedade social vai permitir que esta acolha mais crianças com doenças graves em situação de abandono e por mais tempo, conseguindo assim dar resposta ao pedido de ajuda da Segurança Social. Além disso, vai receber as crianças até aos dois anos que se encontravam no Centro de Acolhimento da Avenida de Ceuta, o qual vai deixar de funcionar no próximo ano. Segundo Sandra Anastásio, presidente da direcção da Ajuda de Berço, o centro “já não tinha as condições ideais para o acolhimento de bebés”.

O projecto, com assinatura do arquitecto Nuno Fragoso, partiu do conceito de uma “casinha desenhada por uma criança”, que é o elemento que quem caminha pela rua vê. Para além de ser a entrada para o edifício, tem ainda salas de visitas onde as crianças se podem encontrar com a sua família. Devido às características do terreno, foi necessário que a infra-estrutura se desenvolvesse abaixo da cota da casa, com dois pisos inferiores que recebem luz natural com excepção das áreas que não são habitáveis.

A Casa Nova está dividida em duas alas: uma destinada às crianças doentes e outra aos bebés. O piso -1 tem quartos, casas de banho, sala de brincar, refeitório, lavandaria e uma cozinha que, segundo Sandra Anastásio, está “equipada ao nível da de um restaurante”. Já no piso -2 encontra-se a área de serviços e escritório, tendo assim gabinetes (onde as crianças são acompanhadas por técnicos), a sala de direcção, um armazém, uma sala de reuniões e outra de voluntariado e uma sala polivalente. É neste piso que se pode aceder à zona exterior do edifício, que tem um jardim e um parque infantil.

Em Outubro de 2019 foi lançada a primeira pedra da Casa Nova, após “oito anos de muita luta e contrariedades”, diz Sandra Anastásio. As obras arrancaram com apenas um milhão de euros, metade do orçamento, e estavam previstas para acabarem na Primavera de 2021. A obra encontra-se agora concluída, sendo que o próximo passo é equipar a casa com mobília adaptada a cada espaço para que esta possa receber crianças em Dezembro.

A inauguração da Casa Nova contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa.

Desde a sua fundação, em 1998, por iniciativa de um grupo de jovens amigos voluntários, a Ajuda de Berço já apoiou 422 crianças até aos 12 anos. A sua principal missão é proporcionar uma habitação digna a crianças e bebés em situações de risco que esperam por uma família de adopção, pelo regresso à sua família biológica ou por outro colo que os proteja. A associação vai ter agora 55 vagas distribuídas entre as novas instalações e a Casa de Monsanto, que permite acolher 20 crianças.

Texto editado por Ana Fernandes