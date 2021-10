Bens e objectos pessoais de Amy Winehouse vão a leilão

Evento decorre dias 6 e 7 de Novembro e as receitas revertem para a Fundação Amy Winehouse. Leiloeira garante que haverá recordações para todas as bolsas.

Quase 800 objectos que pertenceram a Amy Winehouse, incluindo o vestido curto que a falecida cantora britânica usou no seu último concerto, vão ser leiloados. Tanto o vestido verde e preto como uma bolsa Moschino em forma de coração, com que foi frequentemente fotografada, deverão arrecadar entre 15 e 20 mil dólares (de 12.980 a 17.300€), cada.

Os pais de Amy Winehouse consideraram que é o momento certo para partilharem alguns dos objectos pessoais e profissionais da cantora com os fãs, explicou Martin Nolan, director executivo do Julien's Auctions. A também compositora britânica, vencedora de seis Grammy, foi encontrada morta em casa, em Camden, Londres, a 23 de Julho de 2011. A autópsia concluiu que o óbito foi causado por uma intoxicação alcoólica. Tinha 27 anos e o seu último espectáculo tinha acontecido em Belgrado, um mês antes.

“Tem sido uma experiência catártica para eles [os pais], mas também uma montanha-russa muito emocional”, relatou Nolan. “Mas eles sabem que estes artigos irão para fãs e coleccionadores e museus e investidores em todo o mundo que continuarão a apreciá-los e a mostrá-los”.

A família quer ter a certeza de que todos os seus fãs têm a oportunidade de comprar algo, disse Nolan, que trabalhou durante dois anos para organizar o leilão.

A maioria dos vestidos de Amy Winehouse tem um preço entre os dois e os quatro mil dólares (1730€ – 3460€). Os valores base para licitar cintos, perfumes, sapatos, sapatilhas de ballet, guitarras e kits de bateria começam nos 50/100 dólares (43/86€).

Amy Winehouse tornou-se uma artista de topo em todo o mundo com o seu visual único, o seu comportamento errático (que alimentava manchetes e colocava os paparazzi no seu encalço constantemente) e a sua música imbuída de jazz, misturando soul e hip-hop. Quando morreu, tinha apenas dois álbuns de estúdio – Frank e Back to Black –, mas uma série de sucessos: You Know I’m No Good, Rehab, Valerie, entre muitos outros.

Parte das receitas do leilão, que acontece em Beverly Hills, Califórnia, entre 6 e 7 de Novembro, tanto presencialmente como online, reverterá para a Fundação Amy Winehouse que visa “inspirar crianças e jovens a construir a sua auto-estima e resiliência, para que possam florescer”.