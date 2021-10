João Rodrigues (e uma desova de salamandras) é um dos vencedores Wildlife Photographer of the Year

João Rodrigues/2021 Wildlife Photographer of the Year

Onde as salamandras desovam. Este é o título da fotografia que deu a vitória a João Rodrigues na categoria Comportamento: Répteis e Anfíbios do concurso Wildlife Photographer of the Year e que mostra duas salamandras-de-costelas-salientes junto a um lago. "É um sonho tornado realidade", disse o português na cerimónia de entrega de prémios, destacando o mais importante do seu trabalho enquanto fotógrafo. "Permite-me mostrar ao mundo a magia de um dos mais raros e frágeis ecossistemas de Portugal. Esta fotografia representa mais do que uma floresta e a fauna. De uma maneira representa a beleza de todos os ecossistemas que se podem perder para sempre devido à acção humana”, juntou. “Nunca foi tão urgente lutar contra a poluição e a destruição de lugares naturais”.

Como habitual, a conservação da natureza voltou a ser o mote da competição. O fotógrafo subaquático e biólogo francês Laurent Ballesta ganhou o grande prémio deste concurso de fotografias da vida selvagem que também remete para as actuais fragilidades dos ecossistemas tantas vezes negligenciados pelos humanos — à cabeça, o problema da pesca. A imagem vencedora, intitulada Criação, captura a rara visão de garoupas camufladas deixando um frenesi de acasalamento que ocorre uma vez por ano sob a lua cheia.

Felizmente, segundo o autor, está a ser feito um trabalho efectivo para proteger esta espécie. Por exemplo, a lagoa onde Laurent capturou esta cena é agora uma Reserva da Biosfera da UNESCO, protecção que permite que as garoupas prosperem apenas com predadores naturais, mantendo a população controlada.

Destaque ainda para a fotografia de uma aranha e da sua teia iluminada por um tuk-tuk, fotografia captada por Vidyun R Hebbar, indiano de apenas dez anos, que lhe valeu a distinção Jovem Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano de 2021.