Santuário de Fátima volta a receber peregrinos sem restrições

O Santuário de Fátima voltou a encher-se de luz neste 12 de Outubro e os cristãos puderam estar presentes sem restrições pela primeira vez desde o início da pandemia. Depois da recitação do terço, foram milhares os peregrinos que participaram na Procissão das Velas. Esta romaria celebra a 6ª Aparição de Nossa Senhora com particular destaque para o chamado "milagre do Sol".

Nas celebrações do dia 13 de Outubro estão a participar 48 grupos organizados, sendo 19 deles portugueses. Os restantes grupos inscritos são oriundos de países estrangeiros, com destaque para a Itália, com oito grupos, a França, com cinco, e a Espanha, com três.

Alemanha, Bélgica, El Salvador, Eslováquia, Irlanda, Polónia, Reino Unido, Estados Unidos da América e Suíça são outros países com grupos organizados esta terça-feira e quarta-feira em Fátima, onde também se encontra um grupo de filipinos residentes na Holanda.

A Peregrinação de 13 de Outubro no Santuário de Fátima no ano passado foi reduzida a seis mil fiéis.