Reserva Federal admite reduzir a compra de dívida já em Novembro e acabar em 2022

Calendário para a retirada de estímulos à economia dos EUA foi discutida em Setembro, na reunião do comité de política monetária da Fed, cujas minutas foram hoje reveladas

Os dirigentes da Reserva Federal (Fed) concordaram na sua última reunião que, se a economia norte-americana continuar a melhorar, podem começar a reduzir o programa de compras mensais de títulos de dívida no próximo mês e encerrá-lo em meados de 2022.

A discussão foi revelada com a publicação, esta quarta-feira, das minutas da reunião do comité de política monetária da Fed (FOMC, na sigla em inglês) realizada em 21 e 22 de Setembro.

“Os participantes avaliaram de forma geral que a recuperação económica continua, [pelo que] um processo gradual de redução (dos apoios) que acabe em meados do próximo ano deveria ser apropriado”, segundo o texto disponibilizado.

No final de Dezembro de 2020, a Fed anunciou que iria comprar 120 mil milhões de dólares (104 mil milhões de euros) por mês em títulos de dívida, até que a economia apresentasse sinais de “progresso substancial” na direcção dos seus objectivos, de pleno emprego e uma taxa de inflação média de 2%.

A compra de títulos de dívida pretende estimular a concessão de crédito, ao manter baixas as taxas de juro de longo prazo.

A Fed também tem mantido a sua principal taxa de juro próxima de zero por cento, no intervalo entre zero e 0,25%.