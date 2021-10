Receita com nova taxa de carbono sobe para 1,5 milhões em Agosto

Taxa cobrada aos passageiros aéreos e aos passageiros de cruzeiros entrou em vigor a 1 de Julho, mês em que rendeu 492 mil euros, tendo triplicado no mês seguinte. Governo prevê que encaixe seja de 15 milhões no ano que vem.

Desde o passado mês de Julho, os passageiros de cruzeiros e de aviões passaram a ter de pagar uma taxa de carbono devido aos impactos negativos no ambiente, no valor de dois euros por pessoa. Nesse mês, o valor arrecadado foi de 492 mil euros, mas, segundo as informações prestadas ao PÚBLICO por fonte do Ministério das Infra-estruturas, em Agosto o montante já subiu para 1,5 milhões de euros, direccionados para o Fundo Ambiental (ao todo, foram assim já cobrados dois milhões de euros).

A esmagadora maioria tem por base as viagens aéreas, mas o certo é que conta também com o contributo dos cruzeiros – não foi possível obter o valor correspondente a cada sector. No diploma que sustenta a nova taxa, no valor de dois euros por passageiro, o Governo afirma que o objectivo não é o de “reduzir o número de navios que toque os portos nacionais”, mas pôr os passageiros “a contribuir para “projectos que tornam a economia ambientalmente mais sustentável através do Fundo Ambiental”.

A taxa tem sido contestada por várias companhias aéreas, tendo o Governo defendido, no diploma, que a criação de uma taxa de carbono “é a solução mais equilibrada” e que permite, “simultaneamente, colocar os passageiros do transporte aéreo a contribuírem para projectos que tornam a economia ambientalmente mais sustentável através do Fundo Ambiental, enquanto, pelo seu valor nominal, a taxa terá consequências económicas residuais para o sector”.

Ainda não há muitos dados concretos das viagens aéreas a nível nacional em Agosto, mas o Eurostat refere que o número de voos comerciais realizados nesse mês na União Europeia (UE) ficou 31% abaixo do mesmo período de 2019, valor que compara com uma queda de 37% em Julho. No caso de Portugal, o país ficou acima da média da UE, com uma redução de 27,1%, a par da Espanha e da Itália. Em Julho, de acordo com o INE, circularam 2,8 milhões de passageiros nos aeroportos nacionais, mais 116% face a idêntico período de 2020 e menos 55,8% quando a análise é feita com Julho de 2019.

Em 2022, de acordo com os últimos dados do Governo, está previsto arrecadar 15 milhões de euros com esta nova taxa. De acordo com o que ficou estipulado, terá de ser entregue ao Parlamento, até 30 de Setembro de 2022, um estudo sobre o impacto desta taxa “na mitigação das alterações climáticas, na competitividade do turismo nacional e na economia”, para depois se analisarem eventuais alterações à lei.