E tudo o mercado resolve…?

O Sobre Carris sentou à mesa três eurodeputados portugueses dos partidos que se sentam na comissão dos transportes do Parlamento Europeu. Neste episódio ouvimos Manuel Pizarro, do PS, João Pimenta Lopes, do PCP, e Cláudia Monteiro de Aguiar, do PSD.

Episódio gravado no Parlamento Europeu em Estrasburgo, no dia em que o Connecting Europe Express chegou à cidade.

Programa realizado com o apoio técnico do Parlamento Europeu.