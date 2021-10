Funchal e Lisboa vão receber 200 cruzeiros até ao fim do ano

No Funchal, a retoma de um mercado que representa meio milhão de passageiros por ano começou este mês. Em Lisboa, o ritmo de chegadas está a acelerar desde meados do Verão.

Funchal e Lisboa estão a recuperar juntos da paragem forçada do mercado de cruzeiros durante a pandemia. Em conjunto, os dois principais destinos nacionais deste segmento turístico têm 198 cruzeiros marcados até ao final do ano (com alguns a passar pelos dois portos).