Benfica supera primeira ronda rumo à Liga dos Campeões de voleibol

O Benfica apurou-se nesta quarta-feira para a segunda ronda de qualificação para a Liga dos Campeões de voleibol, ao vencer os estónios do Bigbank Tartu, por 3-1, no pavilhão da Luz, confirmando a superioridade já manifestada fora de portas.

Depois de um triunfo por 1-3 na primeira mão da eliminatória, em Tartu (24-26, 25-22, 18-25, 16-25), os “encarnados” estavam obrigados a ganhar pelo menos dois sets em Lisboa para resolverem a questão. E começaram da melhor forma, impondo-se no parcial inaugural por 25-21, antes de permitirem a reacção dos estónios (17-25).

A equipa portuguesa viu-se então obrigada a subir o nível e materializou o ascendente que tinha vindo a mostrar, com maior consistência, confirmando o apuramento ao conquistar o terceiro set, por 25-21. Já com o apuramento na mão, as “águias” fecharam o encontro com 25-20 no derradeiro parcial, depois de uma rotação mais ampla do seis inicial, confirmando a presença na próxima fase da competição.

Na ronda 2 da qualificação para a fase de grupos da Champions, a equipa orientada por Marcel Matz vai defrontar os finlandeses do VaLePa Sastamala. Em caso de sucesso na eliminatória, terá ainda de ultrapassar uma terceira ronda para se juntar à elite do voleibol continental.

Antes disso, porém, o Benfica volta a entrar em campo já no sábado (18h30), com a recepção ao Sporting de Espinho, num encontro referente à 4.ª jornada do campeonato nacional.