“Se quiserem ganhar, têm de correr mais do que nós”

Será o 249.º jogo entre Belenenses e Sporting, naquele que será o dérbi mais desiquilibrado de sempre. Há realismo entre os “azuis” do Restelo. Mas também há optimismo.

É uma rivalidade quase tão antiga como os dois clubes. Foi a 18 de Abril de 1920 que Belenenses e Sporting se defrontaram pela primeira vez. Quase 98 anos depois, a 15 de Abril de 2018, mediram forças pela última vez. Foi um jogo que se repetiu 248 vezes e em que se marcaram 796 golos. Na sexta-feira, realiza-se o 249.º jogo entre os dois “velhos” rivais de Lisboa, mas nunca com uma diferença tão grande entre os dois. O campeão nacional da I Liga visita uma equipa da IV divisão, um Sporting que luta pelo título e joga na Liga dos Campeões contra um Belenenses que perdeu na última jornada do Campeonato de Portugal (CP) com o Pêro Pinheiro.