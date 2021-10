As contas de Portugal no acesso ao Mundial 2022

Se vencer a Sérvia, a 14 de Novembro, no Estádio de Alvalade, Portugal terá bilhete comprado para o Mundial 2022. Simples e sem mais contas. Mas, com a selecção portuguesa, as contas nem sempre são assim tão simples. Vamos, portanto, à matemática que ainda poderá ter de ser aplicada.

Com 16 pontos em seis jogos, Portugal está a um da Sérvia, que já disputou sete partidas. Havendo ainda um jogo entre as duas selecções, a equipa nacional sabe que vencendo os balcânicos estará no Mundial, mesmo que antes disso perca com a República da Irlanda, a 11 de Novembro.

Mas Portugal nem precisa de vencer mais nenhum jogo. Empatando em Dublin e empatando frente à Sérvia, a selecção nacional somará 18 pontos, os mesmos da armada de Belgrado. Nesse caso, Portugal imperará nos critérios de desempate: iguais no confronto directo e vantagem portuguesa na diferença de golos (+12 contra +8).

Em último caso, se tudo correr muito mal, Portugal já tem garantida a presença no play-off de acesso ao Mundial, juntamente com os restantes segundos classificados dos grupos e mais duas selecções “extraídas” da Liga das Nações.