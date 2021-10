Quarta, na TV: de Yellowstone ao Yukon, entre Duna de Lynch e o regresso de Grey

CIN EMA

O Meu Pai e Eu

Fox Movies, 21h15

Anthony, de oito anos, vai passar um fim-de-semana com o pai, que se debate com problemas de finanças e alcoolismo. É o início de um processo de reaproximação que, apesar de ambos desejarem, já nenhum julgava possível. Estreia na realização de Bob Nelson – nomeado para um Óscar de melhor argumento original com Nebraska –, uma comédia dramática sobre o amor, com Clive Owen, Jaeden Lieberher e Maria Bello nos principais papéis.

Duna

Hollywood, 21h30

O planeta Dune guarda o mistério supremo: é o portal da especiaria melange, a chave para controlar o universo, pela qual clãs se digladiam no espaço. Baseado numa série de livros de sucesso de Frank Herbert, Duna foi um flop: nem aos ecrãs chegou a versão final desejada pelo realizador, David Lynch, nem os fãs nem os críticos gostaram, e até o produtor De Laurentis faliu. Mas acabaria por se tornar uma obra de culto, com uma profunda marca lynchiana, filme de referência repleto de criações iconográficas. De culto, também o elenco, onde se destacam Kyle MacLachlan, Sting, Kenneth McMillan ou Patrick Stewart. O filme, estreado em 1984, é emitido no momento em que está prestes a chegar às salas de cinema uma nova versão, com Denis Villeneuve como realizador e co-autor do argumento (com Jon Spaihts e Eric Roth).

Mother - Uma Força Única

TVCine Edition, 22h

Uma história dramática sobre o poder do amor, num multipremiado filme com assinatura de Bong Joon-ho (The Host - A Criatura, Parasitas). Hye-ja (Kim Hye-ja) é a mãe de Do-joon (Won Bin), um inocente rapaz que, aos 27 anos, ainda é inteiramente dependente dos cuidados dos adultos. Quando uma jovem rapariga é encontrada brutalmente assassinada num lugar abandonado, todas as pistas apontam para Do-joon, que acaba por ser condenado pelo crime. Percebendo a urgência com que a polícia encerrou o caso e absolutamente convicta da inocência do filho, Hye-ja vai fazer de tudo para encontrar o verdadeiro responsável pelo homicídio. Assim começa a saga obstinada de uma mãe que, contra todas as evidências e um sistema policial pouco eficaz, não se deixará abalar pelo desespero.

SÉRIES

Anatomia de Grey

Fox Life, 22h20

Estreia da 18.ª temporada. No primeiro episódio, Here comes the sun, depois de uma luta contra a covid-19, a cidade de Seattle festeja na Feira de Phoenix. Mas os médicos do hospital Grey Sloan estarão ocupados com um paciente ferido por fogos-de-artifício ilegais. Entretanto, Meredith conhece um médico que teve uma ligação à sua mãe, Owen e Teddy exploram o futuro da sua relação e Bailey tentar contratar novos médicos, com muita dificuldade.

The Rookie

AXN, 22h50

Arranca a quarta temporada da série que coloca Nathan Fillion (Castle) na pele de John Nolan, um homem de meia-idade que decide perseguir o sonho de ser polícia – o que implica toda uma jornada para se adaptar e ser levado a sério pelos colegas mais novos. Os novos episódios começam com os esforços da sua brigada para encontrar a desaparecida agente Angela Lopez (Alyssa Diaz), que Nolan acredita ter sido raptada.

A Escola do Além

Disney+, streaming

Estreia. David Katzenberg realiza esta série antológica baseada nos livros de R.L. Stine. Cada um dos oito episódios tem história, personagens e elenco diferentes, mas sempre com o mundo sobrenatural como cenário.

DOCUMENTÁRIO

Projecto “Y To Y” - De Yellowstone ao Yukon

RTP2, 16h

Estreia. Alan Rauss documenta o trabalho do ambicioso projecto conservacionista americano-canadiano que pretende estabelecer um corredor protegido, desde Yellowstone ao Yukon. O objectivo, lê-se na nota de intenções, é “assegurar, a longo prazo, a saúde ecológica de toda esta região” e “harmonizar as necessidades das pessoas com as da natureza”. Pelo caminho, o realizador capta imagens da vida selvagem e de grandes paisagens.

Em Busca da Excelência

TVCine Edition, 00h10

De que matéria são feitos os grandes atletas? Realizado por Gabe Polsky, este documentário vai aos mais diversos campos, pistas e ringues tentar perceber o que os distingue. Entre os exemplos, surgem Pelé, Jerry Rice, Wayne Gretzky e Serena Williams.