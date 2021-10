Fred e Jaques regressam a Sintra para o início de uma digressão europeia

Estiveram ali juntos em 2019 e agora regressam ao mesmo palco, para o início de uma digressão europeia que começa em Portugal, com um só concerto: o violoncelista Jaques Morelenbaum, figura incontornável no panorama da música brasileira e mundial, e o cantor e violonista Fred Martins, nascido em Niterói e radicado na Europa desde 2010 estarão esta sexta-feira no palco da Quinta Camélia Gardens, em Sintra, às 19h, para um espectáculo único, em duo. Seguirão para Itália, onde actuarão em Roma, Perugia, Padova e Latina. Depois, a finalizar, Cabo Verde.

Jaques Morelenbaum já se apresentou em Portugal a solo e em vários projectos colectivos, o mais recente dos quais foi Chega de Saudade, junto com Daniel e Paulo Jobim, Roberta Sá e Paulo Braga, celebrando a génese da bossa nova e a arte de Tom Jobim e João Gilberto. Estreado em Portugal no dia 6 de Outubro, em Estarreja, passou depois pelo Porto, por Lisboa, Figueira da Foz e Funchal, onde terminou a digressão portuguesa no passado domingo. Junto com Fred Martins, o violoncelista já actuara em Agosto de 2019 em Sintra, no mesmo palco a que agora regressa, e em Lisboa, no Espaço Rua das Pretas (dinamizado por Pierre Aderne). Jaques participou ainda na gravação de um dos temas de Ultramarino, o oitavo e mais recente álbum de Fred: Doceamargo, parceria com Marcelo Diniz inspirada nos afro-sambas de Baden Powell e Vinicius de Moraes.

Do alinhamento do concerto de Fred e Jaques, segundo o comunicado dos promotores, constam “clássicos do samba e da bossa nova em homenagem a compositores como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Carlos Lyra e Nelson Cavaquinho”. Além de temas da autoria de cada um deles, como Zona Sul, A filha da porta-bandeira e Doceamargo, todos de Ultramarino. As reservas têm preço único (20 euros) e também um endereço único (shownopalacio@gmail.com).