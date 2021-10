A WWF tem um plano para as empresas serem estrelas da mitigação climática

A batalha contra as alterações climáticas e pelo cumprimento das metas do Acordo de Paris nunca será ganha se não houver um envolvimento de todos os sectores da sociedade. A poucas semanas do arranque da COP26, em Glasgow, vários deles se têm posicionado, pedindo mais ambição e uma resposta clara dos decisores políticos que ali vão participar – como ainda aconteceu esta segunda-feira com a Organização Mundial de Saúde.