Proposta de orçamento “ignora a realidade” das escolas, acusa FNE

Federação sindical frisa que a redução da despesa com remunerações não é compatível com anunciado reforço de meios para levar por diante o plano de recuperação das aprendizagens.

A Federação Nacional da Educação (FNE) considera que a proposta de Orçamento de Estado para 2022, entregue nesta segunda-feira no Parlamento, “é mais uma oportunidade perdida para que a mudança possa ocorrer na educação em Portugal”.

Em comunicado, a FNE aponta que esta proposta não promove “a qualidade das ofertas educativas” e “esquece os profissionais da educação, por não prever nenhuma medida que os valorize e que contribua para aumentar a atractividade do trabalho no sector”.

A federação sindical liderada por João Dias da Silva chama a atenção que o peso das remunerações com o pessoal “é inferior ao que se prevê que seja executado em 2021”. “Não é com estes meios que se consegue assegurar que os docentes e não docentes atribuídos à Educação sejam em número suficiente para responderem às necessidades permanentes do sistema educativo e se vejam valorizados em termos remuneratórios e de progressão em carreira, e muito menos na concretização da conclusão da plena recuperação do tempo de serviço, que esteve congelado durante 9 anos, 4 meses e 2 dias”, acusa a FNE.

Para frisar também que com esta “redução de meios para as remunerações, não se entende como é que se pode anunciar que, no quadro da concretização do Plano de Recuperação das Aprendizagens, se preveja o reforço de recursos humanos (mais professores e técnicos especializados, através do reforço de créditos horários e do alargamento dos programas de tutoria) e a sua formação contínua”.

Este orçamento “ignora a realidade”, “não prevê a erradicação da precariedade, os apoios necessários à mobilidade dos profissionais, a urgente necessidade de rejuvenescimento ou condições dignas de aposentação”, sublinha a FNE, que aponta ainda o facto de a despesa na educação não atingir “sequer os 4%” do PIB, “o que contraria as orientações que neste domínio, quer a OCDE, quer a UNESCO não se cansam de aconselhar, e que apontam para a necessidade de os Estados atribuírem ao sector da Educação um peso de pelo menos 6%”.