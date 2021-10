Governo prevê pela terceira vez 30 milhões para cuidadores informais

O ano deverá ser de alargamento do estatuto do cuidador informal. Já a verba prevista no Orçamento do Estado para 2022 é de 30 milhões de euros, exactamente o mesmo que já constava do OE de 2020 e do OE de 2021.

O OE 2020 foi o primeiro a contemplar uma verba destinada a apoiar as pessoas que cuidam de alguém dependente em casa. Os 30 projectos-piloto acabaram por arrancar apenas a meados de 2020. Os sucessivos relatórios da comissão de acompanhamento têm revelado o baixíssimo nível de acesso a esta medida.

Só que, como está, a medida acaba por excluir a esmagadora maioria dos cuidadores informais. Até ao último 12 de Setembro de 2021, tinham sido reconhecidos apenas 5076 cuidadores informais, 3828 dos quais enquanto cuidadores principais. E apenas 478 recebiam uma prestação social de apoio.

A proposta entregue segunda-feira à noite na Assembleia da República refere uma previsão de execução orçamental de 5 milhões em 2021 e uma verba de 30 milhões em 2022.