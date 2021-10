Garantia para a infância vai custar 140 milhões de euros

O Orçamento do Estado para 2022 prevê um acréscimo de 140 milhões de euros para criar uma “garantia para a infância” destinada a famílias em situação de pobreza extrema. O aumento do abono, nos primeiros escalões, será faseado.

O argumentário do OE já anunciava: até 2023, por cada ascendente até aos 17 anos, “os pais arrecadarão pelo menos 600 euros por ano (50 euros por mês) através das deduções fiscais, do abono de família ou de um complemento até somar esse valor”. Nas famílias em situação de pobreza extrema esse valor duplicará. Na prática, confirma-se o aumento no abono das famílias do primeiro (menos de 3071,67 euros por ano) e do segundo escalões de rendimentos (de 3071,67 até 6.143,34 euros por ano), que já tinha sido anunciado pelo primeiro-ministro.

Até 2023, de forma faseada, os valores de abono de família serão aumentados, atingindo naquele ano 50 euros por mês. Ao mesmo tempo, será atribuído um complemento às crianças do primeiro escalão. Só que a implementação desta medida será faseada, garantindo em 2022 o montante de 70 euros por mês e em 2023 o de 100. Quer isto dizer que para as crianças pobres a subida é modesta: agora recebem 41,23 entre os três e os seis anos e 30,93 a partir dos seis anos. Para as que vivem em pobreza extrema a subida assinalável (agora recebem 49,95 e 37,46 euros respectivamente).

Os titulares do direito a abono de família acima do segundo escalão não foram esquecidos. Os que não obtiverem um valor total anual de 600 euros por criança ou jovem, entre o abono de família e a dedução à colecta de IRS, poderão vir a receber a diferença para esse valor. “Este valor será igualmente atingido de forma faseada para as crianças com mais de 6 anos, sendo o valor em 2022 de 41 euros por mês (492 euros/ano)”.

Como a ideia também é promover a natalidade, há outras medidas fiscais. “A dedução fiscal a partir do segundo filho, que em 2020 já tinha sido majorada para 900 euros relativamente a crianças até aos três anos, verá agora esta majoração alargada de forma faseada até aos 6 anos.”

A creche passou a ser gratuita para as crianças do primeiro e do segundo escalão em Setembro e assim deverá continuar no próximo ano. Esta medida aplica-se tão-somente às respostas sociais ama da Segurança Social e creche e creche familiar das instituições particulares de solidariedade social ou equiparadas e com acordo de cooperação.

Recorde-se que a “Garantia Europeia para a Infância”, decidida pelo Conselho da União Europeia durante a Presidência Portuguesa, tem por função a prevenção e o combate à exclusão social e à pobreza infantil na Europa. Os Estados-membros ficam obrigados a garantir “o acesso efectivo e gratuito à educação e acolhimento na primeira infância de elevada qualidade, à educação e a actividades em contexto escolar, a pelo menos uma refeição saudável por dia lectivo e a cuidados de saúde”. Devem ainda ser assegurados “o acesso efectivo a uma alimentação saudável e a uma habitação adequada”.