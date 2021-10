Mais 700 milhões de euros para o SNS. Dedicação plena dos profissionais avança

Esta medida que visa evitar que os profissionais do SNS trabalhem em simultâneo no sector privado. Governo promete contratar mais profissionais de saúde.

O Governo compromete-se a começar a concretizar o regime de dedicação plena dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que estava acordado com os partidos de esquerda desde 2019, mas que foi adiado por causa da pandemia de covid-19. Na entrega, na Assembleia da República, da proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano, o ministro das Finanças João Leão anunciou “mais 700 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde”. Entre as medidas previstas estão a de mais contratações de profissionais de saúde.

A dedicação plena visa evitar que os profissionais do SNS trabalhem em simultâneo no sector privado. A medida, que está definida na Lei de Bases da Saúde e no próprio programa do Governo, chegou a estar prevista numa norma do OE para 2020, mas não avançou. Este regime de trabalho será concretizado de forma gradual, mas não se sabe em que moldes. Para já o Governo remete a definição do que será e como se concretizará a dedicação plena para a criação de um novo estatuto do SNS que virá a ser aprovado.

No ano passado, a dedicação plena voltou a ser discutida no debate do Orçamento do Estado para 2021, tendo o Bloco de Esquerda e o PCP apresentado então propostas para a generalização da dedicação exclusiva dos profissionais de saúde, mas ambas foram rejeitadas. O PS respondeu com uma proposta que adiou para o pós-pandemia a regulamentação deste regime — a aplicar, numa primeira fase, aos coordenadores das unidades de saúde familiar (nos centros de saúde) e aos directores dos centros de responsabilidade integrada (nos hospitais) e “baseado em critérios de desempenho e respectivos incentivos”.

Este regime de trabalho tem sido uma das prioridades, na área da saúde, do Bloco de Esquerda e foi um dos temas centrais nas reuniões da semana passada. Na proposta apresentada no ano passado, o BE sugeria que os médicos que optassem por trabalhar apenas no SNS tivessem uma majoração do salário em 40% e a redução do horário semanal de trabalho a partir dos 55 anos. Já o PCP propôs a generalização da dedicação exclusiva com majorações salariais de 20% ou 40%, conforme o horário de trabalho.

Em Setembro passado, a ministra da Saúde assumiu que estava a trabalhar “a grande velocidade” para cumprir esta reivindicação dos dois parceiros de negociação. De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde, em Agosto deste ano existiam apenas 4840 médicos em regime de exclusividade no SNS – um regime extinto em 2009, 19 anos após a sua criação. Em Agosto havia menos 365 médicos em regime de “dedicação plena” em comparação com Setembro de 2020, ou seja, menos de um quarto do total de especialistas no activo (23,8%).

Contratar mais profissionais

Nas linhas gerais da proposta que entregou, o Governo afirma que vai continuar com o esforço de robustecimento do SNS, não só através da contratação de mais profissionais, mas também aumentando a autonomia dos hospitais para substituírem os profissionais em falta ou suprirem as necessidades de pessoal. E para tal o ministro das Finanças anunciou nos Passos Perdidos da Assembleia da República que o Orçamento para o SNS vai ter um acréscimo de 700 milhões de euros.

Não é a primeira vez que estes dois tópicos, que têm sido muito reclamados pelos partidos da esquerda, marcam presença num Orçamento do Estado. Em Dezembro de 2019 a ministra Marta Temido prometia que os hospitais teriam autonomia para fazer contratações de substituição sem que fosse necessária a intervenção do Ministério das Finanças. Na proposta agora entregue por João Leão, o Governo clarifica que este regime de substituição não pode implicar o aumento do número de trabalhadores nem dos encargos com pessoal, nem se aplica aos médicos.

Quanto ao reforço de profissionais, o Orçamento para 2021 dava passos nesse sentido com a previsão de 4200 contratações para o SNS. Nessa proposta, também se previa um reforço para o INEM.

Regime excepcional para as urgências

Entre as medidas presentes no Orçamento do Estado para o próximo ano está a criação de “um regime excepcional de prestação de trabalho suplementar por parte dos médicos, a fim de substituir o recurso a empresas de trabalho temporário ou a subcontratação de recursos humanos externos para assegurar os serviços de urgência hospitalar”.

Segundo a proposta, sempre que os médicos especialistas tenham de ultrapassar as 250 horas anuais de trabalho suplementar para garantir o normal funcionamento das urgências, haverá um acréscimo no pagamento: “Da 251.ª hora até à 499.ª, inclusive, com acréscimo de 25 % sobre a remuneração correspondente à que caberia por igual período de trabalho suplementar” e “a partir da 500.ª hora, com acréscimo de 50 % sobre a remuneração correspondente à que caberia por igual período de trabalho suplementar”. O documento refere ainda que os médicos que se encontrem dispensados da realização de trabalho nocturno ou de urgência de acordo com o que está previsto na lei - com mais de 50 anos os médicos estão dispensados do serviço nocturno e com mais de 55 de fazer urgências diurnas e nocturnas -, “podem, no ano de 2022, requerer a suspensão desse direito”.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 também já abordava este tema, ao prever que os médicos que trabalhassem nas urgências pudessem receber mais para compensar a penosidade e a carga associada ao trabalho prestado naqueles serviços.

Este é um tema que tem ganho nova projecção nos últimos dias, à medida que surgem novas denúncias de dificuldades nos hospitais por falta de recursos humanos. Há muito que os sindicatos contestam o recurso crescente a empresas de prestação de serviços, através das quais há médicos a receber mais por hora do que os clínicos dos quadros.

Mas esta intenção do Governo de reduzir o recurso a empresas não tem tido grandes resultados práticos, com a despesa desta rubrica a crescer nos últimos anos. De acordo com o Jornal de Notícias, em 2020 os gastos do SNS com médicos tarefeiros chegaram aos 130 milhões de euros.