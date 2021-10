Das embalagens de plástico à taxa de carbono: pequenas medidas do nono Orçamento de Costa

Há um orçamento que entra na Assembleia da República, vindo do Terreiro do Paço, nos primeiros dias de Outubro e outro que sai de São Bento para Belém no final de Novembro. Pelo meio, passam-se dias e dias de escalpelização dos mapas e artigos, votações intermináveis na especialidade e em plenário e negociações. O documento que sai é sempre diferente do que entra, fruto dos contributos dos vários partidos e de algumas coligações negativas (medidas aprovadas pela oposição à revelia do Governo). As medidas sobre as quais escrevemos a seguir estão na primeira versão do OE 2022 — o nono da era Costa.