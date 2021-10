Como está, BE e PCP votam contra. PAN quer OE2021 cumprido

Acompanhando o crescendo de dificuldades dos últimos dois anos, o Governo levou desta vez o balde de água fria logo no dia em que apresentou publicamente o Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2022): tal como está o documento, Bloco e PCP votarão contra no dia 27 deste mês. Mais do que esticar a corda, os dois antigos parceiros da chamada geringonça partiram-na desde já e o Governo tem agora 15 dias para atar vários nós de forma a conseguir uma viabilização pela abstenção de um deles. Na apresentação do documento, o ministro João Leão acenara com medidas como os aumentos de pensões e de salários na função pública para convencer BE e PCP.