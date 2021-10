Depois dos taliban, a orquestra feminina do Afeganistão tentou fugir. Apenas algumas escaparam

Hoje, o Instituto Nacional de Música do Afeganistão é uma base militar da rede Haqqani, um grupo conservador aliado dos taliban com fortes ligações à Al-Qaeda. Depois de várias provações para saírem do país, as raparigas aguardam no Qatar a partida para Portugal, que concedeu aos membros da orquestra feminina vistos e equipamentos para reiniciar os estudos musicais e as suas vidas.