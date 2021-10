Há dez milhões para autarquias e associações zoófilas melhorarem o bem-estar animal

Do total, sete milhões serão para investimento nos centros de recolha oficial de animais de companhia e no apoio à melhoria das instalações das associações zoófilas.

O Governo transfere no próximo ano dez milhões de euros para a administração local e para associações zoófilas, para apoiar o bem-estar animal e a esterilização, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2022.

Do valor total, sete milhões serão para investimento nos centros de recolha oficial de animais de companhia e no apoio à melhoria das instalações das associações zoófilas, e 1,8 milhões para melhorar a prestação de serviços veterinários de assistência a animais de famílias carenciadas.

A restante verba, 1,2 milhões de euros, servirá para apoiar os centros de recolha de animais e as associações zoófilas nos processos de esterilização, para materiais de sensibilização para os benefícios da esterilização desses animais, e para apoiar o registo electrónico de animais de companhia.

De acordo com o documento, no próximo ano o Governo vai autorizar a administração local a incluir nas verbas atribuídas aos centros de recolha de animais de companhia despesas sobre programas de bem-estar animal, como alimentação, vacinação ou desparasitação, entre outras.

O Fundo Ambiental comparticipa as despesas que as associações zoófilas tenham com a compra e produtos veterinários ou de serviços médico-veterinários.