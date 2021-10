Gulbenkian tem bolsas de estudo para os melhores estudantes universitários

Para estudantes universitários com as melhores notas e com menos recursos financeiros, a Fundação Calouste Gulbenkian lançou a edição 2021 do concurso Bolsas Gulbenkian Mais. As candidaturas estão abertas até 31 de Outubro.

O programa de apoios “destina-se a jovens que se candidatam pela primeira vez ao ensino superior” e procura “distinguir o mérito, dar estabilidade financeira e proporcionar melhores desempenhos escolares a jovens de elevado potencial que tenham escassos recursos económicos”, explica Luís Plácido dos Santos, responsável pelas Bolsas Gulbenkian Mais.

Para se candidatarem, os interessados devem ter “nacionalidade portuguesa ou estrangeira, com residência em Portugal há pelo menos dois anos”, ter “nota de candidatura ao ensino superior no curso em que está inscrito igual ou superior a 17 valores”, bem como serem candidatos à bolsa de acção social da Direcção-Geral do Ensino Superior.

O valor das bolsas varia entre os 3000 euros, para os estudantes deslocados das suas residências, e os 1500 euros, para os que estudam na cidade onde vivem. Esses valores são repartidos por dez mensalidades, referentes à duração do ano lectivo.

Os bolseiros têm ainda “acesso a uma rede exclusiva de contactos e a um mentor da Rede de Bolseiros Gulbenkian”, bem como a “oportunidade de participar em formações de desenvolvimento pessoal para melhorarem competências sociais e emocionais”.

A Fundação Calouste Gulbenkian recebeu 600 candidaturas e atribuiu 200 bolsas no último ano lectivo. Nesta edição, está a prevista a atribuição de 50 novas bolsas e um total de mais de 300, entre as novas candidaturas e as bolsas que vão ser renovadas.

Com a atribuição das novas bolsas, diz Luís Plácido, “a Fundação irá comprometer cerca de 600 mil euros ao longo dos próximos anos, uma vez que as bolsas poderão ser renovadas até ao final do mestrado, se os bolseiros cumprirem as condições de mérito escolar”.

As candidaturas devem ser submetidas online e o regulamento está disponível no site da Fundação Calouste Gulbenkian.