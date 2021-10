Guilherme Machado Vaz. Casa da Arquitectura

Neste novo episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da produtora de filmes de arquitectura Building Pictures, conversa com o arquitecto Guilherme Machado Vaz, que nos fala sobre a Casa da Arquitectura (CdA), o primeiro espaço expositivo dedicado inteiramente ao estudo, à divulgação e à valorização da arquitectura em Portugal.

Localizada na Av. Menéres, em Matosinhos, a Casa da Arquitectura ocupa o quarteirão da antiga Real Companhia Vinícola, o primeiro edifício industrial implantado em Matosinhos Sul. Construído de raiz entre 1897 e 1901, quando a família Menéres deixou a barra do Douro e se instalou próxima do novo porto de Leixões, o complexo industrial era constituído por armazéns com a finalidade de embalagem e exportação de vinho, laboratórios de análise, carpintaria e contava com a primeira tanoaria a vapor existente na região.

Depois de estar ao abandono durante 80 anos, a Real Vinícola foi adquirida pela Câmara de Matosinhos, em 2000, e obteve a classificação de monumento de interesse público. A partir da investigação desta estrutura industrial (da autoria do engenheiro António da Silva), o arquitecto Guilherme Machado Vaz guia-nos numa conversa sobre a adaptação deste espaço a novas funções, debruçando-se também sobre a história e a sua importância na memória colectiva: “Eu quis que o edifício preservasse a imagem original para que, simultaneamente, conservasse a memória do que foi e das pessoas que lá viveram e que lá estiveram. Obviamente que, tendo um novo programa funcional, houve adaptações que tiveram de ser feitas”.

Através de um diálogo com o passado, o arquitecto procurou que os vários elementos construtivos preservassem o espírito industrial do lugar e que a matéria fosse lida no espaço e no tempo. As árvores que se encontram no interior de um dos edifícios foram mantidas, respeitando o direito adquirido pela natureza durante o período em que o local se encontrou abandonado.

Para além disso, os pátios estabelecem uma espécie de antecâmara para a galeria de exposições temporárias e o espaço de conservação e restauro. Uma das intervenções mais significativas, que acabou por se tornar no ícone deste edifício, foi a inserção das escadas em betão no exterior, preservando a harmonia do espaço interno com os pilares e as vigas.

Resistente à transformação e à ocupação habitacional do lugar, Guilherme Machado Vaz reconhece o elevado valor patrimonial e cultural do edifício: “Está tudo muito nítido aos olhos das pessoas e o carácter do edifício mantém-se íntegro. Portanto, foi isso que eu penso que aprendi com este projecto. No fundo, foi a olhar para o património e para as preexistências com maior responsabilidade e respeito por aqueles que a desenharam originalmente”.

No País dos Arquitectos é um dos podcasts da Rede PÚBLICO. Produzido pela Building Pictures, criada com a missão de aproximar as pessoas da arquitectura, é um território onde as conversas de arquitectura são uma oportunidade para conhecer os arquitectos, os projectos e as histórias por detrás da arquitectura portuguesa de referência.

