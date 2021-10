TAP

Venho concordar totalmente com o excelente artigo da autoria de Susana Peralta ao classificar a TAP como uma empresa zombie e, nesse sentido, discordar totalmente da carta escrita pelo leitor Fernando Santos, de São Pedro do Sul. Eu penso que a TAP e outras empresas em situação semelhante, sistematicamente a necessitar de ajudas públicas, deveriam ser deixadas pura e simplesmente falir e ser liquidadas e penso também que o negócio da aviação dos dias de hoje deve ser totalmente afastado da esfera pública pois o Estado não tem e nunca teve aptidão para gerir empresas num mercado tão altamente concorrencial: os contribuintes estão cansados de andar a alimentar empresas deficitárias além de ser altamente discutível o argumento muitas vezes utilizado pelos políticos de serviço do “interesse estratégico” que ninguém sabe o que exactamente é, tanto mais que muitos dos portugueses pelo mundo hoje, para virem ao seu país, utilizam outras companhias aéreas mais convenientes, seja pelo preço seja porque a TAP não vai lá.

O meu aplauso portanto à análise feita por Susana Peralta que achei muito exacta e pertinente e que penso que, além do mais, transmite aquilo que pensarão a maioria dos contribuintes.

Carlos Duarte, Lisboa

Rendimento das famílias

Ouvimos o chefe do governo comentar, a propósito do Orçamento do Estado para 2022, que o mesmo vai aumentar o rendimento das famílias, o que me parece ser um comentário que não deve ser levado muito a sério se pensarmos que o aumento do custo de vida absorve o baixo aumento quer das pensões, quer dos salários, pelo que o aumento do rendimento das famílias é a venda de uma ilusão.

A questão aqui é saber qual a classe de cidadãos cujo rendimento familiar vai ser aumentado, e se será com aumentos pouco relevantes que os mesmos vão ser capazes de contornar as dificuldades que decorrem da actualização de preços dos bens essenciais que habitualmente ocorrem no início de cada ano.

Nem todos os cidadãos têm títulos académicos ou estatuto que lhes permita obter salários mais elevados, mas a todos é exigido o pagamento de impostos, num esforço conjunto que não é reconhecido, quando o prémio são migalhas que potenciam o aumento dos números da pobreza do país.

Américo Lourenço, Sines

O OE2022 e outros orçamentos

Todos os habituais opinantes vão e estão já a escrever e falar sobre mais um Orçamento do Estado, este para 2022, e, quase sempre, eles – os opinantes – são os que têm razão do que o orçamento deveria ser e conter. Mas, como há mais vida para lá deste Orçamento, debrucemo-nos sobre os impensáveis aumentos dos combustíveis, que não param de subir, dando cabo de todos os nossos familiares e famélicos orçamentos. Entretanto, a electricidade vai no mesmo caminho, como se Portugal fosse um país nórdico, no que toca a ter muito menos sol ao longo do ano, portanto, sem painéis solares para gerarem energia eléctrica. Assim, neste dilema, não estarão pérfidas mentes pensando já que, com a construção acelerada de automóveis eléctricos, e secando a fonte de combustíveis fósseis, as suas mais-valias passam/passarão a ser ainda mais vantajosas com o maior consumo de electricidade?

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Turistas voltam ao Algarve

Os meus amigos dos táxis dizem-me que já há turistas aqui no Algarve, passada a crise, o que para eles é óptimo, mas não só. Toda a região beneficia do afluxo turístico e, mais importante, a economia do país. Com o Grande Prémio de Motociclismo, a realizar no início de Novembro em Portimão, o arranque do turismo, mais do que o das motos, será uma realidade, pois é esperada muita gente de fora. O próximo ano deverá ser já o da normalização, com o provável regresso a valores pré-covid, não contando com imprevistos. Este verão foi salvo pelos portugueses. O turista nacional mostrou-se solidário com o Algarve, que está de parabéns, não só pelas boas perspectivas de retoma, mas também pela excelente carreira do ‘seu’ Portimonense, no campeonato nacional de futebol. O que é bom para o Algarve é bom para Portugal.

Simões Ilharco, Lisboa