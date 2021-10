Carta Aberta de apoio aos enfermeiros portugueses

O compromisso assumido pelos enfermeiros portugueses e a excelência do seu trabalho exigem a resolução dos seus problemas.

Como pessoa e utente dos serviços do Serviço Nacional de Saúde não posso ficar indiferente aos problemas com que os enfermeiros continuam a estar confrontados e que sistematicamente têm vindo a ser tornados públicos.

Os enfermeiros são um dos pilares mais importantes do Serviço Nacional de Saúde.

Reconhecemos-lhes o profissionalismo de cuidar das pessoas de forma séria, informada, científica e humanista.

Portugal tem beneficiado e muito de ter uma Enfermagem que se destaca a nível europeu e mundial pela sua formação e competência.

Isso comprova-se pela ida de enfermeiros portugueses para outros países e como aí são acolhidos e valorizados. O reverso disso é a perda de excelência para o nosso país.

Ao longo dos anos, os enfermeiros têm estado sempre na linha da frente e também ao seu contributo lhes devemos a melhoria dos indicadores de saúde no nosso país.

A pandemia veio mais uma vez demonstrá-lo.

Desde a primeira hora tivemos a oportunidade de verificar o impacto que a pandemia teve na vida de todos, mas em especial nos profissionais de saúde. Com o medo inerente a uma doença nova, os profissionais marcaram presença quando ainda não haviam os equipamentos individuais de segurança; continuaram a dizer presente mesmo quando isso significou estar longe da família; reinventaram-se para garantir que os doentes internados pudessem receber algum conforto dos familiares através dos novos meios de comunicação digital; mantiveram, de forma inabalável, o seu compromisso mesmo sem férias e sem dias de descanso porque primeiro estávamos nós, as cidadãs e os cidadãos.

Mesmo agora, continuam na linha da frente para atingir os objetivos de vacinar a maioria da população na perspetiva de atingirmos a imunidade grupal.

Este objetivo já atingido permite-me ter esperança na retoma normal da actividade do país e, dessa forma, minimizar os problemas sociais que todos sabemos existirem.

E não haverá dúvidas que continuarão na linha da frente para que, o mais rapidamente possível, se retome a prestação de cuidados de saúde que não foi possível concretizar devido à pandemia.

O compromisso assumido pelos enfermeiros portugueses e a excelência do seu trabalho exigem a resolução dos seus problemas.

Como cidadãs e cidadãos, é exigível que os enfermeiros não sejam ignorados, que os 1158 profissionais precários passíveis de serem despedidos a qualquer momento possam ser de imediato efetivados, que sejam admitidos mais enfermeiros para se minimizar o desgaste de milhões de horas extraordinárias feitas e que, pela sua valorização, se reconheça o papel imprescindível dos enfermeiros na retoma social e económica do país.

ANTÓNIO MANUEL RIBEIRO, músico - ANDRÉ GAGO, ator, escritor e encenador - ANA HORMIGO, judoca - ALICE VIEIRA, escritora – ANJOS, músicos - ANA CABECINHA, atleta - ANA DIAS, atleta - ARMÉNIO CARLOS, eletricista na Carris - ANA SARAGOÇA, Atriz – AURORA CUNHA, Atleta – ANA BISCAIA, ilustradora - BRASA DOIRADA, Grupo Musical – CARGALEIRO, mestre - CARVALHO DA SILVA, professor universitário – CARLA SACRAMENTO, atleta – CATARINA PEIXINHO, música e professora – DANIEL CRISTO, músico - DOMINGOS, músico - FERNANDO TORDO, músico - FILIPA MALVA, cenógrafa – FILIPA ALVA, professora universitária - ISABEL CAMARINHA, secretária geral da CGTP - JOSÉ LUÍS BORGES COELHO, maestro - JOSÉ COSTA, velejador olímpico - JORGE LIMA, velejador olímpico - JOAQUIM NICOLAU, ator - JOÃO MONGE, autor – JOÃO QUEIRÓS, músico - MIGUEL RAPOSO, ator - MANUEL J. LOPES, investigador – MARIA JOÃO PIRES, pianista – MARIA JOÃO LUÍS, atriz – MANUEL QUINTAS, Bispo do Algarve – MIGUEL MONTEIRO, atleta paralímpico - NORBERTO MOURÃO, atleta paralímpico - NUNO PEIXINHO, astrofísico e investigador – PAULO DE CARVALHO, músico - PEDRO ABRUNHOSA, músico - PILAR DEL RÍO, jornalista - PEDRO DIOGO, ator - QUINTA DO BILL, banda - RUI VELOSO, músico - RUI ZINK, escritor - RAIVA ROSA, músicos – RUI DAMASCENO, ator - SIZA VIEIRA, arquiteto - SÃO JOSÉ LAPA, atriz - SAMUEL QUEDAS, músico e cantor - SÉRGIO DIAS BRANCO, professor universitário – SALVADOR SOBRAL, músico - TIM, músico - TIAGO CORREIA, professor universitário – TOY, músico – VITORINO, cantor - VIVIANE, música - YOLANDA HOPKINS SEQUEIRA, atleta olímpica – ZÉ AMARO – presidente do Moto Clube de Faro

Os autores escrevem segundo o novo acordo ortográfico