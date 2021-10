O que se passa entre a Polónia e a União Europeia?

A crise aberta pela decisão do Tribunal Constitucional polaco de não reconhecer o primado do direito europeu é o culminar de anos de forte tensão entre Varsóvia e Bruxelas. Neste P24 percebemos o que está em causa e quais as possíveis consequências com a correspondente do PÚBLICO em Bruxelas, Rita Siza.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e em outras aplicações para podcasts.