Portugal Fashion está de regresso, esta terça-feira, “muito próximo do seu normal”

O Portugal Fashion (PF) está de volta à Alfândega do Porto. A partir desta terça-feira até sábado, a moda regressa à Invicta. Durante cinco dias, esperam-se 35 desfiles e apresentações de quase 50 marcas. No calendário da 49.ª edição não faltam nomes consagrados como Alves/Gonçalves, Alexandra Moura, Luís Onofre, Miguel Vieira, Maria Gambina ou Marques’Almeida e os novos talentos Carolina Sobral, Inês Torcato, Nuno Miguel Ramos e Unflower. Depois de uma edição exclusivamente digital, em Abril, a directora do evento, Mónica Neto, confessa que o regresso ao formato presencial tem “quase uma sensação de estreia novamente”.