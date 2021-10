Como limpar e cuidar dos soalhos de madeira?

Existem muitos tipos de soalhos de madeira, incluindo as tiras tradicionais de madeira natural com efeito entrelaçado, as pranchas manufacturadas que têm uma fina camada de madeira natural sobre o painel de aglomerado ou soalho flutuante. Mas, independentemente do tipo de piso, todos têm as mesmas necessidades básicas: remover o pó diariamente, limpar com menos frequência mas mais a fundo, talvez mensalmente; e encerar ou fazer uma reparação quando é necessário. Afinal, todos os tipos de pisos de madeira duram mais quando os proprietários têm cuidados para evitar manchas e riscos.