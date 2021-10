“O que fez Tom Cruise à própria cara?” é a pergunta que corre o Twitter

Terá engordado como aconteceu a tanta gente durante os confinamentos impostos pela pandemia? Estará a tomar algum tipo de medicação que provoca esse tipo de efeito secundário, como com alguns imunossupressores da família dos corticóides? Ou submeteu-se a um procedimento cosmético?

As perguntas multiplicam-se pelas várias redes sociais, sobretudo pelo Twitter, depois de uma imagem da estrela ter sido captada enquanto assistia a um jogo dos LA Dodgers com o filho Connor, de 26 anos, do casamento com Nicole Kidman. Tom Cruise, outrora inspiração de suspiros adolescentes (e não só) e figura que povoava muitas paredes de quartos juvenis, fosse no papel de Maverick em Top Gun ou de Brian em Cocktail, apareceu com a cara muito inchada, revelando maçãs do rosto extremamente salientes.

.@TomCruise is in the house for tonight’s game pic.twitter.com/9W9osKe5FX — SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) October 10, 2021

As dúvidas começaram a circular pelas redes e, se há quem não veja cabimento sequer em tecer comentários (“Tom Cruise ganhou algum peso na cara, porque provavelmente não está a rodar um filme que exige que ele esteja numa forma não-humana”), outros lembram do quão crítico o também produtor/realizador foi no passado: “No início senti-me um pouco mal por todos estarem a gozar com a cara do Tom Cruise porque, honestamente, parece-me uma espécie de efeito secundário. Mas depois lembrei-me que ele passou décadas a criticar as pessoas por tomarem medicamentos.”

Uma dessas situações envolveu a actriz Brooke Shields, tendo os dois entrado numa discussão pública sobre o uso de antidepressivos: a primeira assumiu ter tomado fármacos para lidar com a depressão pós-parto; o segundo declarou ser, como a cientologia que professa, contra os medicamentos psiquiátricos.

“O Tom deveria limitar-se a salvar o mundo dos alienígenas e deixar as mulheres que estão a sofrer de depressão pós-parto decidir quais as melhores opções de tratamento para elas”, disse Brooke Shields (que provavelmente faria sonhar também muitos adolescentes, depois de ter protagonizado A Lagoa Azul).

At first I felt a little bad that everyone was making fun of Tom Cruise's face because it honestly looks like some sort of side effect to me, but then I remembered he's spent decades criticizing people for taking meds. Drag that pillow face. — Tom and Lorenzo (@tomandlorenzo) October 10, 2021

A actriz revelou mais tarde que Tom Cruise acabou por ir a sua casa pedir desculpas e que estas tinham sido aceites.