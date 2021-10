SOLO: este festival em Benfica quer “plantar o futuro”

Festival estreia-se no parque urbano da Quinta da Granja com passeios guiados, um mercado de produtos biológicos, workshops sustentáveis, música e actividades para crianças.

Pôr os pés na terra e a mente nas questões ligadas à sensibilização ambiental e ao bem-estar. É este o convite da primeira edição do SOLO, um festival que decorre no parque urbano da Quinta da Granja no próximo fim-de-semana, a 16 e 17 de Outubro, na freguesia de Benfica, em Lisboa.

Com o mote “plantar o futuro”, a iniciativa conta com um mercado de produtos biológicos (das 9h às 15h), uma “feira fértil” de ideias e projectos ligados à sustentabilidade (das 9h às 18h) e uma programação recheada de actividades.

Ao longo dos dois dias, estão agendadas três visitas guiadas: três horas de percurso organizado pelo Clube de Caminhada e Corrida da Junta de Freguesia de Benfica, um trilho botânico “à conversa com as plantas” e o passeio histórico Benfica Footseps.

Há ainda sessões de tai chi chuan e de ioga e quatro workshops programados sobre desperdício na cozinha, cosmética sustentável, vermicompostagem em apartamento e hortas em casa (inscrição prévia obrigatória através de um formulário); além de diversas actividades para os mais novos, incluindo sessões de contos e espectáculos infantis.

A hora do almoço vai ser animada por DJ – João Barros no sábado e BirdzZie no domingo (das 12h30 às 14h30) – e, ao final da tarde, um concerto encerra cada dia de festival, com Filho da Mãe e Cais Sodré Funk Connection, sábado e domingo, respectivamente (das 17h às 18h30).