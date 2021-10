Cinco cervejeiras lisboetas fazem a Oktober Festa este fim-de-semana

Inspirada no Oktoberfest de Munique, na Alemanha, a festa lisboeta está de regresso no próximo fim-de-semana às cervejeiras que compõem o Lisbon Beer District: Dois Corvos, Lince, Musa e Bolina, em Marvila, e Oitava Colina, em Cabo Ruivo.

Das 13h às 2h de sábado e domingo, promete-se muita cerveja, DJ sets e, para arranque de festa, uma petiscada de feijoada de choco (dia 16) ou de cachupa (dia 17).

Nas torneiras de cerveja dos vários espaços contam-se “mais de cinquenta variedades” para provar, somando-se às referências de cada cervejeira uma receita colaborativa das cinco casas que compõem o Lisbon Beer District, criada “de propósito para esta grande festa da cerveja”. A saber: “uma witbier com aroma fresco a coentros e banana”, leve (5,5% de álcool) “mas com um sabor intenso e final prolongado”, lê-se em comunicado.

Para esta quarta edição da Oktober Festa, juntam-se ainda cinco cervejeiras convidadas: HopSin, feita em Colares por Sérgio Pardal e que “começou a dar nas vistas com as cervejas Mag8 e Seteais”; Cierzo Brewing, de Saragoça, “uma das grandes promessas da cerveja espanhola que o prémio de melhor nova cervejeira no Barcelona Beer Fest 2020 veio confirmar”; Os Piratas Cervejeiros, de Queluz, que “têm surpreendido com cerveja artesanal fora da caixa”; Laugar, do País Basco, com uma aposta forte “na qualidade do produto e na constante evolução das receitas”; e a Cerveja Letra, “projecto minhoto de Filipe Macieira e Francisco Pereira”.

Para dar música à festa estão programados os DJ sets de David e Miguel, Progressivu, Luís Severo, Hélio Morais, Mike El Nite, Rapaz Ego, Hipster Pimba, Jetro Tuga e Filipe Karlson, em “horários a anunciar em breve no Instagram do Lisbon Beer Department”, anuncia a organização.