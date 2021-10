Há muita cor no azul de Porto Santo

Porto Santo é conhecido pelo azul (do mar) e o dourado (do extenso areal), mas durante dois dias o 18.º Campeonato do Mundo de Fotografia Subaquática trouxe à tona muitos dos segredos e das cores escondidas ao longo da costa da ilha madeirense. Mais de uma centena de participantes de 18 países tentaram conquistar o título em seis diferentes categorias - “Peixe”, “Macro”, “Tema”, “Criativo”, “Ambiente” e “Ambiente com Mergulhador” -, mas os protagonistas foram os habitantes do mar da ilha madeirense: meros, enxaréus, peixes porco, barracudas, anémonas e crustáceos, entre muitos outros animais.