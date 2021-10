Uso do automóvel volta a encarecer e ninguém fica satisfeito

Além de um aumento de impostos no ISV e no IUC, mantêm-se o adicional no diesel e sobre o ISP. Ambientalistas e automobilistas pedem mudanças.

Comprar carro ou usar carro vai voltar a sair mais caro no próximo ano. A proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE 2002) prevê um aumento do Imposto sobre Veículos (ISV), pago na compra, e um aumento sobre o Imposto Único de Circulação (IUC), pago anualmente, além de manter o adicional sobre o IUC que penaliza os carros com motor diesel.