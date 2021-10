No OE do regresso à normalidade, o maior peso do Estado ainda é uma herança da crise

Para um ano em que a economia regressa aos níveis pré-pandemia, o Governo apresentou na noite desta segunda-feira um orçamento que, ao mesmo tempo que reduz o défice e a dívida, avança com medidas de reforço dos rendimentos e de alívio das exigências fiscais. Pelo meio, não se consegue contudo esconder uma herança da crise que poderá demorar tempo até ser alterada: o maior peso que as despesas, as receitas e a dívida do Estado têm agora no PIB face ao período antes da pandemia.