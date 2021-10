Governo promete rever IRS nas startups e IRC de royalties

Pagamento em acções terá novas regras no IRS. Regime fiscal aplicável às patentes vai permitir isenção em IRC de 85% das receitas com royalties e outras verbas da comercialização de propriedade intelectual, incluindo venda de software.

O benefício fiscal no IRS dos trabalhadores que têm o pagamento com acções no seu esquema remuneratório vai ser revisto com o Orçamento do Estado de 2022 (OE 2022). O Estatuto dos Benefícios Fiscais já inclui um artigo que permite isentar de IRS, até ao limite de 40.000 euros, os ganhos auferidos por trabalhadores de micro e pequenas empresas criadas há menos de seis anos, certificadas pela Agência Nacional de Inovação e que desenvolvam a sua actividade no âmbito do sector da tecnologia (as chamadas startups, empresas de tecnologia em fase de arranque).

É neste regime que o Governo pretende mexer, segundo a promessa de revisão do regime fiscal das stock options para as startups tecnológicas.

Em 2018, foi publicada a portaria que define o conceito de “empresa do sector da tecnologia": desenvolve actividades de investigação e desenvolvimento (I&D), internamente ou em colaboração externa, na criação de novos ou melhores produtos ou serviços e processos. As elegíveis são as empresas com despesa em I&D equivalente a pelo menos 7,5% da facturação no ano anterior ao pedido de reconhecimento, ou no caso das empresas com menos de três anos, desde que incubadas em incubadora certificada ou reconhecida pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI).

Outra alteração fiscal proposta no OE 2022 abrange startups e também todas as outras empresas que geram receitas com a venda de propriedade intelectual. O regime fiscal aplicável às patentes (patent box) “vai passar a ser dos mais competitivos de toda a Europa”, promete o Governo, ao passar a isentar de IRC “85% das royalties [direitos autorais] e quaisquer receitas provenientes da exploração de propriedade intelectual, incluindo a venda de software”.