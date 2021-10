CP garante perdão de dívida de 1800 milhões de euros

A demissão do presidente da CP e as críticas de Pedro Nuno Santos às restrições financeiras na empresa tiveram o efeito desejado nas decisões de João Leão. A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022 contém algumas medidas destinadas a melhorar as condições do sector ferroviário, com particular destaque para a “limpeza” da dívida histórica da CP.